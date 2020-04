Donald Trump crede che il coronavirus si possa curare con il sole: «Sarebbe molto bello» (Di venerdì 24 aprile 2020) Una conferenza stampa davvero sui generis quella che ha tenuto Donald Trump nella giornata di ieri nel giardino della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti d’America, dopo aver suggerito di curare il coronavirus con iniezioni di disinfettante – parole che hanno letteralmente scioccato la dottoressa Deborah Birx, la sua faccia durante la conferenza stampa è tutta un programma – ha rivelato ai giornalisti presenti («Sempre il solito gruppetto», come li ha definiti) una nuova teoria per sconfiggere il Covid-19. Invitando gli americani a «prendere il sole», Trump ha quindi suggerito l’uso di raggi ultravioletti per contrastare il coronavirus, facendo riferimento a uno studio secondo il quale il Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. LEGGI ANCHE –> La faccia della dottoressa ... Leggi su giornalettismo Coronavirus | Donald Trump : iniezioni di candeggina per uccidere il virus

Donald Trump : "Stop immigrazione negli USA"/ Blocco di 2 mesi - firmata ordinanza

Coronavirus : Donald Trump firma lo stop all’immigrazione (Di venerdì 24 aprile 2020) Una conferenza stampa davvero sui generis quella che ha tenutonella giornata di ieri nel giardino della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti d’America, dopo aver suggerito diilcon iniezioni di disinfettante – parole che hanno letteralmente scioccato la dottoressa Deborah Birx, la sua faccia durante la conferenza stampa è tutta un programma – ha rivelato ai giornalisti presenti («Sempre il solito gruppetto», come li ha definiti) una nuova teoria per sconfiggere il Covid-19. Invitando gli americani a «prendere il»,ha quindi suggerito l’uso di raggi ultravioletti per contrastare il, facendo riferimento a uno studio secondo il quale il Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce dele ad alte temperature. LEGGI ANCHE –> La faccia della dottoressa ...

ilpost : E vorrebbe anche «colpire il corpo con un gran numero di ultravioletti o una luce molto potente». No, non stava sch… - fattoquotidiano : Negli Stati Uniti l’epidemia di Covid-19 fa registrare quasi 49.887 morti, 3.176 nelle ultime 24 ore. Ma Donald Tru… - rtl1025 : ?? 'Vedo che disinfettante distrugge #Covid19 in un minuto. Non c'è modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? S… - pantycat : RT @AlRobecchi: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che suggerisce di farsi una pera di MastroLindo per sconfiggere il virus, porr… - janlucas1971 : RT @Comemigirano: Non è più solo Donald Trump a tuonare. L'ondata anti-Pechino si è allargata dalla Casa Bianca alla Francia,alla Germani… -