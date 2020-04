Doctor Strange 2 e Thor: Love and Thunder: nuove date di uscita per i film Marvel (Di sabato 25 aprile 2020) Doctor Strange 2 e Thor: Love and Thunder hanno delle nuove date di uscita dopo i cambiamenti annunciati dalla Marvel. Doctor Strange 2 e Thor: Love and Thunder hanno una nuova data di uscita: i film usciranno rispettivamentenelle sale americane il 25 marzo 2022 e l'11 febbraio 2022. Marvel ha infatti svelato i cambiamenti alla propria programmazione dei prossimi anni tenendo conto delle nuove tempistiche previste per il lavoro sul set. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Sam Raimi e avrà come protagonista Benedict Cumberbatch nel ruolo dell'eroe Marvel apparso per l'ultima volta in Avengers: Endgame. Thor: Love and Thunder riunirà invece sul set il regista Taika Waititi e le star Chris Hemsworth e Tessa Thompson. ... Leggi su movieplayer Doctor Strange In The Multiverse Of Madness : due personaggi di Spider-Man 2 in arrivo?

Nuove date per Doctor Strange 2, Spider-Man 3 ed il nuovo Thor

I Marvel Studios hanno deciso di rinviare ancora l'uscita nelle sale americane dei suoi prossimi film, tra questi Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Come oramai noto da settimane, ...

