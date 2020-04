Disuguaglianze | sale il divario tra ricchi e poveri in Italia E il coronavirus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) di Luigi Manfra* Negli ultimi decenni, l’ha registrato un forte aumento della disuguaglianza dei redditi. Questo inasprimento, tuttavia, non ha riguardato solo il nostro Paese ma l’insieme dei paesi occidentali, come evidenziano i dati del World Inequality Database (WID), uno degli archivi più estesi sull’evoluzione storica della distribuzione mondiale dei redditi e delle ricchezze. Il database utilizza il coefficiente di Gini come misura della diseguaglianza, indice che esprime sinteticamente la concentrazione nella distribuzione del reddito o della ricchezza. Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, ad esempio la situazione in cui tutti percepiscono esattamente lo stesso reddito. Valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, ...