Diocesi di Cerreto | l’impegno dell’Azione Cattolica al tempo del coronavirus

(Di venerdì 24 aprile 2020)di lettura: 4 minutiSannita (Bn) – Di seguito una nota stampa dell’Ac diocesana– Telese – Sant’Agata de’ Goti sulle iniziative promosse durante il periodo dell’emergenza sanitaria. “In questo delicatodi insicurezza, preoccupazione, dolore e paura, la vita dell’Azionenon si è fermata, né quella delle Ac parrocchiali, né tantomeno quella dell’Ac diocesana. Vita fondata anzitutto sulla cura delle relazioni e delle persone, che ha trovato modi e strade nuove per esprimersi. Incontri di settore formativi e spirituali via chat, videochiamate, tramite la condivisione di video e di riflessioni scritte, impegno in gruppi ed associazioni di volontariato (Caritas parrocchiali, Protezione Civile, Misericordia e Croce Rossa). All’interruzione delle abituali attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Diocesi Cerreto

ACI Stampa

Chissà che nel silenzio di una chiesa o di un altro luogo di culto e di cultura - che speriamo possano presto essere considerati come "servizi essenziali" capaci di riempire il vuoto che il pane non ...Dopo poche ore invece fu arrestata. Altro encomio per il brigadiere per come gestì le operazioni in seguito alla tromba d’aria del 6 novembre 2016 che devastò la costa di Ladispoli Oggi prevista ...