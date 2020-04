Dimenticate il plexiglass, per andare in spiaggia serve una girandola (Di venerdì 24 aprile 2020) L'idea di andare al mare rinchiudendoci in cupole di plexiglass non ha convinto nessuno fin da quando è stata proposta. Ok la distanza sociale, ok a tutte le precauzioni proposte dal governo, ma la soluzione è sembrata fin dall'inizio non solo poco funzionale ma anche esteticamente mortificante. Come si può declinare la nostra quarantena in spiaggia? Come potremo provare a coniugare sicurezza e mare? Un'altra idea, dal design decisamente più accattivante, è venuta a Cristina Fera, 29 anni, architetto siciliano, per la precisione di Messina, trasferita ormai da qualche anno a Milano dove lavora nel settore della moda. “Si tratta di una sorta di bungalow a forma di girandola, espandibile fino ai quattro metri e mezzo” Perché proprio una girandola? “La girandola nasce dalla necessità di poter avere tutto ciò ... Leggi su agi (Di venerdì 24 aprile 2020) L'idea dial mare rinchiudendoci in cupole dinon ha convinto nessuno fin da quando è stata proposta. Ok la distanza sociale, ok a tutte le precauzioni proposte dal governo, ma la soluzione è sembrata fin dall'inizio non solo poco funzionale ma anche esteticamente mortificante. Come si può declinare la nostra quarantena in? Come potremo provare a coniugare sicurezza e mare? Un'altra idea, dal design decisamente più accattivante, è venuta a Cristina Fera, 29 anni, architetto siciliano, per la precisione di Messina, trasferita ormai da qualche anno a Milano dove lavora nel settore della moda. “Si tratta di una sorta di bungalow a forma di, espandibile fino ai quattro metri e mezzo” Perché proprio una? “Lanasce dalla necessità di poter avere tutto ciò ...

Estate nei lidi, i balneari pronti alle novità: «Faremo rispettare le regole»

Ma dimenticate l'immancabile frisa vista mare e gli assembramenti con i parenti sotto gli ombrelloni. Anche il classico nucleo familiare da quattro persone sarà con buona probabilità separato, a meno ...

