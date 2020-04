DIAVOLI | anticipazioni episodi di venerdì 24 aprile su Sky Atlantic

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 24 aprile 2020) Secondo appuntamento su Skycon, la nuova serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. L’esordio della fiction ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, stasera su Skyandranno in onda in prima visione gli3 e 4 (alle 21,15).Leggi anche: Stasera in tv 24: il film LA RICERCA DELLA FELICITÀ su Canale 5Con l’ausilio della hacker argentina Sofia, Massimo intende scoprire se Dominic sta attualmente cercando di occultare degli affari segreti portati avanti con Gheddafi. I collaboratori di Massimo disobbediscono ai suoi ordini e speculano sulla crisi irlandese, cadendo così nel tranello orchestrato da Dominic. La detective Vicky è riuscita a rintracciare un dossier segreto… Vi ricordiamo che i duetrasmessi questa sera saranno replicati subito dopo il primo passaggio, quindi se li avete persi ...