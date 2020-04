Di Berardino | Cassa Integrazione | 93% domande da aziende fino a 5 lavoratori

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Il 93% delledi cigd riguarda imprese con un numero di dipendenti tra zero e 5. La provincia di Roma continua a essere quella col maggior numero, il 76%, quella di Latina segue col 9,3%, poi Frosinone col 7,4%, Viterbo col 5,1% e Rieti col 2%”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, Claudio Di, parlando nella commissione competente della Pisana. “L’80% deicoinvolti ha un’eta’ compresa tra i 26 e i 60 anni, quindi per noi e’ fondamentale nella ripresa, avere altri ammortizzatori sociali per accompagnarli nella fase del lavoro”, ha aggiunto Di

infoitinterno : Di Berardino: avviata la cassa integrazione per 150mila lavoratori - ilfaroonline : Di Berardino e Leodori: “Via libera alla convenzione nazionale Abi sull’anticipazione della cassa integrazione in d… -

Ultime Notizie dalla rete : Berardino Cassa

RomaDailyNews

Da domani i nove Centri per l'impiego della Sicilia, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all'Inps i primi 1.400 decreti per il pagamento della Cassa integrazione in deroga. (Agrigento ...“Leggiamo in questo momento dichiarazioni, affermazioni, sulla Cassa integrazione in deroga, ha chiarito l’assessore, un’opportunità che viene data alle piccole aziende, alle aziende private con meno ...