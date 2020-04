Decreto cura Italia: il processo 'da casa' è legge (Di venerdì 24 aprile 2020) di Lucia Izzo - Ok definitivo al testo di conversione del Decreto cura Italia approvato con 229 voti a favore (123 contrari e 2 astenuti), dopo la fiducia accordata ieri sera a Montecitorio. Il testo arrivato "blindato" dopo la fiducia al Senato contiene il pacchetto di misure, fortemente contestate soprattutto dagli avvocati, di quello che è stato definito "processo da casa" o "dal divano", in virtù del potenziamento delle udienze da remoto (v. Decreto cura Italia: processo 'da casa' e rivolta degli avvocati). Dalla procura via WhatsApp alla mediazione online, passando per le notifiche via pec ecco come funziona: Il potenziamento del processo telematicoProcura alle liti anche via WhatsAppArbitrati ritualiMediazione onlineProcedimenti penali da remotoIn Cassazione deposito telematico fino ... Leggi su studiocataldi La Camera ha approvato in via definitiva il decreto “Cura Italia”

La Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto “Cura Italia”

Coronavirus - la Camera dà fiducia al governo sul decreto Cura Italia (Di venerdì 24 aprile 2020) di Lucia Izzo - Ok definitivo al testo di conversione delapprovato con 229 voti a favore (123 contrari e 2 astenuti), dopo la fiducia accordata ieri sera a Montecitorio. Il testo arrivato "blindato" dopo la fiducia al Senato contiene il pacchetto di misure, fortemente contestate soprattutto dagli avvocati, di quello che; stato definito "da" o "dal divano", in virtù del potenziamento delle udienze da remoto (v.'da' e rivolta degli avvocati). Dalla provia WhatsApp alla mediazione online, passando per le notifiche via pec ecco come funziona: Il potenziamento deltelematicoProalle liti anche via WhatsAppArbitrati ritualiMediazione onlineProcedimenti penali da remotoIn Cassazione deposito telematico fino ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA C'è il via libera al Decreto Cura Italia - Agenzia_Ansa : Coronavirus, decreto Cura-Italia: la Camera boccia l'odg di Fdi che chiedeva di impegnare il governo a non usare in… - Montecitorio : Decreto #CuraItalia, via libera definitivo della Camera con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti. Cosa pr… - domenicabestial : RT @RicRicciardi: Il mio intervento sull'accusa di alto tradimento al Premier Giuseppe Conte, sulla propaganda dell'opposizione e sul MES d… - LinaVadal : RT @ilpost: La Camera ha approvato in via definitiva il decreto “Cura Italia” -