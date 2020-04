De Ligt: "Juve, sarò il tuo Gladiatore". Le ultime sulla possibile cessione (Di venerdì 24 aprile 2020) ​Matthijs de Ligt vuole essere il Gladiatore della ​Juventus! La promessa arriva dal difensore olandese nel corso di una diretta Instagram. Il giocatore ha risposto alle loro domande e il paragone è stato subito immediato. "Il Gladiatore è il mio film preferito - racconta rispondendo ai tifosi via Instagram - Il protagonista parte dal basso e migliorando continuamente arriva al top. E’ una fonte di ispirazione e di motivazione per me". Migliorare, dunque, è la parola chiave per De Ligt, uno... Leggi su 90min Juventus - Cannavaro su De Ligt : «Tutto gli va storto»

Juventus - Krol : «Perché de Ligt gioca in quel ruolo?»

FOTO Annekee Molenaar - chi è la fidanzata di De Ligt. Una modella olandese per il difensore della Juventus (Di venerdì 24 aprile 2020) ​Matthijs devuole essere ildella ​ntus! La promessa arriva dal difensore olandese nel corso di una diretta Instagram. Il giocatore ha risposto alle loro domande e il paragone è stato subito immediato. "Ilè il mio film preferito - racconta rispondendo ai tifosi via Instagram - Il protagonista parte dal basso e migliorando continuamente arriva al top. E’ una fonte di ispirazione e di motivazione per me". Migliorare, dunque, è la parola chiave per De, uno...

marco_rogerio_ : @G_Grizzuti Considerando anche Kulusevski, 2000, più de Ligt 99, Demiral 98, fatico a credere che la Juve li metta… - JManiaSite : #Raiola alla #Juve è di casa e sta lavorando per un altro trasferimento dopo #deLigt: #VandeBeek - infoitsport : Messi all'Inter è più di un sogno, Tonali verso Barcellona. Scambio Pogba-de Ligt tra United e Juve - Fedeblackwhite : @massimozampini Minima moralia di un vecchio bianconero: De Ligt non toccandum est! Jorginho non all’altezza Juve.… - BelloDomenico : @RiccardoJ89 @Juventino241 Be per le modalità e per l impatto già lo stesso De Ligt é un nuovo Cr7...giocare titol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt Juve De Ligt: "Juve, sarò il tuo Gladiatore". Le ultime sulla possibile cessione 90min De Ligt: "Juve, sarò il tuo Gladiatore". Le ultime sulla possibile cessione

Matthijs de Ligt vuole essere il Gladiatore della Juventus! La promessa arriva dal difensore olandese nel corso di una diretta Instagram. Il giocatore ha risposto alle loro domande e il paragone è ...

Coppia tutta italiana: ecco il partner di Romagnoli

La vicenda allontana ancora di più Rugani dal mondo Juve e alla riapertura del prossimo calciomercato una separazione sembra davvero inevitabile. Ma è soprattutto in campo che il giocatore non ha ...

Matthijs de Ligt vuole essere il Gladiatore della Juventus! La promessa arriva dal difensore olandese nel corso di una diretta Instagram. Il giocatore ha risposto alle loro domande e il paragone è ...La vicenda allontana ancora di più Rugani dal mondo Juve e alla riapertura del prossimo calciomercato una separazione sembra davvero inevitabile. Ma è soprattutto in campo che il giocatore non ha ...