DANIELCOSMIC OFFENDE FAN SOVRAPPESO/ Facchinetti e il pubblico sono infuriati! (Di venerdì 24 aprile 2020) DANIELCOSMIC OFFENDE fan SOVRAPPESO durante una diretta e Francesco Facchinetti, che è il suo agente, chiude il profilo Instagram del rapper. I fan infuriati.

ConchitaWurstel : RT @djaniceto: A tutte le ragazze che seguono un certo Daniel Cosmic voglio dire AMATEVI; NON PERMETTETE MAI A NESSUNO DI DERIDERVI PERCHÈ… - paolopreviti : RT @djaniceto: A tutte le ragazze che seguono un certo Daniel Cosmic voglio dire AMATEVI; NON PERMETTETE MAI A NESSUNO DI DERIDERVI PERCHÈ… - MatitaTaschino : RT @djaniceto: A tutte le ragazze che seguono un certo Daniel Cosmic voglio dire AMATEVI; NON PERMETTETE MAI A NESSUNO DI DERIDERVI PERCHÈ… - DottSimona : RT @djaniceto: A tutte le ragazze che seguono un certo Daniel Cosmic voglio dire AMATEVI; NON PERMETTETE MAI A NESSUNO DI DERIDERVI PERCHÈ… - ripudiato : RT @djaniceto: A tutte le ragazze che seguono un certo Daniel Cosmic voglio dire AMATEVI; NON PERMETTETE MAI A NESSUNO DI DERIDERVI PERCHÈ… -

Francesco Facchinetti ha punito il suo assistito Daniel Cosmic, protagonista di una diretta su Instagram nella quale ha deriso alcune fan in sovrappeso. L’episodio ha scatenato l’opinione pubblica ...

