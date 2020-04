Dalle mascherine agli orari scaglionati: il protocollo per la riapertura delle aziende (Di venerdì 24 aprile 2020) E’ stato firmato il protocollo per la riapertura delle aziende da Governo e parti sociali. ROMA – Le trattative sono state in bilico fino all’ultimo ma nelle prime ore di venerdì 24 aprile 2020 è stato firmato il protocollo per la riapertura delle aziende da Governo, imprenditori e parti sociali. Un documento che dovrebbe garantire la sicurezza dei lavoratori e soprattutto il rispetto delle norme anti-coronavirus da parte delle imprese. In caso di mancato adeguamento alle misure nazionali, il Governo è pronto a chiudere l’azienda con la riapertura prevista solo dopo aver modificato la struttura interna dell’impresa. Il protocollo per la riapertura delle aziende Il primo punto resta quello delle mascherine. L’uso dei dispositivi di protezione è obbligatorio solo in caso di una distanza inferiore al metro. I ... Leggi su newsmondo Mascherine rubate dalle cassette postali : la rabbia di Del Gaudio

redazioneiene : Quelle mascherine comprate da alcuni ospedali Italiani sono sicure? La moglie del viceministro è l’agente di zona c… - DarioNardella : Nella difficoltà siamo stati aiutati dalle città cinesi. Grazie per le donazioni a: ??#Nanchino 150.000 mascherine ??… - msgelmini : Dalle mascherine al problema degli affitti, dalla crisi del turismo alla didattica online inaccessibile per molti s… - carlopagliani : RT @SchiaviAlex: Vi domando #popoloBUE ma per bere e mangiare la #mascherina la toglierete?Sapete che in commercio non esistono MASCHERINE… - DominoEffetto : RT @CadoSullaLuna: Fuori dalle mascherine, c'è una primavera profumata come non mai. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle mascherine Riapertura aziende, il protocollo di sicurezza: dalle mascherine alla sanificazione Corriere della Sera Coronavirus, bambini cinesi spediscono mascherine a Vicenza: «Siamo fan di Roberto Baggio»

La scritta è a pennarello, tracciata dalle mani di un bambino. È una di quelle che accompagna vari disegnini ... che si «abbracciano». Il dono – 13mila mascherine chirurgiche - è arrivato dalla scuola ...

mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone; usare correttamente le porte per la salita e la discesa; sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento; evitare ...

