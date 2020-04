Dal Consiglio Comunale 250 mascherine al San Pio Ferrante | “Reparto Covid resterà fino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuova donazione di dispositivi di protezione individuale all’Ospedale “San Pio” di Benevento. LeFpp2 senza filtro, acquistate dai membri del, sono state consegnate al direttore generale questa mattina dal Presidente dell’Assemblea, Luigi De Minico. Alla consegna materiale della dotazione, svoltasi presso la sede dell’Azienda ospedaliera in via dell’Angelo erano presenti anche i consiglieri comunali Delia Delli Carri, Romilda Lombardi, Nanni Russo e Giovanni Zanone. Il Presidente De Minico ha voluto sottolineare come la donazione costituisca una attestazione di solidarietà e di sostegno per il personale medico ed infermieristico che, in questi due ultimi mesi, è stato sottoposto ad una pressione elevata in relazione alla gestione del contagio da-19. Il ...