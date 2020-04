Dal bonus vacanze al tax credit: ecco il piano del governo per il turismo estivo. Chi abita al mare può fare già il bagno (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un tavolo di confronto ad hoc, segno che il dossier è sotto la lente di un esecutivo che a ore traccerà il piano delle riaperture per tutte le attività produttive Leggi su ilsole24ore Governo - il piano per l’estate : dal bonus vacanze al tax credit

Dal bonus vacanze al tax credit - alla Campagna «Viaggio in Italia» : ecco il piano del governo per il turismo estivo

Ultime Notizie dalla rete : Dal bonus Dal bonus vacanze al tax credit, alla Campagna «Viaggio in Italia»: ecco il piano del governo per il turismo estivo Il Sole 24 ORE Regione, via a domande per bonus per famiglie: contributi fino a 500 € per computer o baby sitter

Il bonus potrà essere utilizzato per l’acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza o come contributo per il pagamento dei servizi di babysitting, non è cumulabile con altri incentivi ...

Arcuri: 'Fisseremo un prezzo massimo per le mascherine'. E annuncia la distribuzione a Pa, trasporti e Rsa

Sarà anche una occasione di far conoscere meglio la bellezza unica dei luoghi meno noti e il bonus vacanze spingerà in questa direzione". Alla domanda su quando riapriranno musei e siti archeologici, ...

