Dal bonus vacanze al tax credit | ecco il piano del governo per il turismo estivo Chi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un tavolo di confronto ad hoc, segno che il dossier è sotto la lente di un esecutivo che a ore traccerà ildelle riaperture per tutte le attività produttive

Si tratta, secondo l’ipotesi allo studio più accreditata, di un bonus di 200 o di 400 euro parametrato sull’orario di lavoro previsto dal contratto. Colf e badanti regolari sono intorno alle 860mila.Bonus baby sitter cos’è e come funziona, novità Dl Cura Italia: Bonus baby sitter cos'è e come funziona: in base a quanto previsto dal Decreto Cura Italia Bonus baby sitter, le madri e padri ...