Covid-19, positivi quattro lavoratori dell’ospedale: Pronto soccorso chiuso per due ore (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoquattro dipendenti del Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta – un medico, due infermieri e un operatore socio-sanitario – sono risultati positivi al Coronavirus. Lo rende noto l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, che precisa che i quattro sono tutti in servizio nel medesimo turno di lavoro, e che “in assenza di sintomi, sono stati confinati presso il proprio domicilio. Oggi pomeriggio, dalle 16,30 alle 18.45, il Pronto soccorso è rimasto chiuso per la sanificazione degli ambienti. “Tutti i dipendenti del Pronto soccorso e i dipendenti entrati in contatto con lo stesso – spiega la nota – sono stati sottoposti a tampone rino-faringeo”; i risultati arriveranno nelle prossime ore. Sono undici in totale i lavoratori ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - bollettino Protezione Civile : -321 positivi - quasi 3mila guariti

In base ai dati in possesso all’Amministrazione relativi alle ordinanze sindacali di isolamento contumaciale e ai ricoveri comunicati dalla Usl Umbria 2, i residenti o domiciliati nel Comune di Castel ...

i numeri dell’epidemia

In Italia ci sono 192.994 casi di coronavirus: 3.021 in più nelle ultime 24 ore (+1,59%). Le vittime sono 25.969: 420 in più (+1,64%). I guariti hanno toccato quota 60.498: sono 2.922 in più rispetto ...

