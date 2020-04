Covid-19 nel mondo | 200 mila morti Uno su 4 negli Usa | uno su 8 in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Un morto su quattro in Usa. Uno su otto in. Mentre i vari Stati guardano alla fase 2, neli decessi per-19 sfiorano quota 200. I Paesi islamici si apprestano a vivere il Ramadan e in Turchia governo ha imposto lo stop ai tradizionali pasti serali collettivi. Ma da quella che l’esecutivo ha definito “la nostra Wuhan”, Istanbul, arriva l’allarme: “Erdogan faccia di più, serve un lockdown vero e proprio, il governo ci ignora”, dice il sindaco.Migliora la situazione Spagna, Paese più colpito nel continente dopo l’, che registra il numero di decessi più basso da un mese. A Madrid che per la prima volta dall’inizio della crisi ci sono stati meno di cento. Dalla Svezia, invece, che ha adottato una linea totalmente diversa rispetto agli altri stati europei, arriva la notizia di un incremento ...