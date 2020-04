Covid-19 | Magliocca al Premier | assistenza sanitaria per stranieri non regolari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ necessario che il Governo disponga la mappatura e l’degliclandestini presenti sul territorio di Castel Volturno e Mondragone e su tutta la fascia del litorale domizio”. Lo chiede il presidente della Provincia di Caserta Giorgiocon una lettera indirizzata alGiuseppe Conte e al Commissario della Task Force all’emergenza Domenico Arcuri; sul litorale domizio, e in particolare nell’esteso comune di Castel Volturno, si stima che dimorino tra i 15mila e i 20mila immigrati non, che non hanno alcun diritto né possono accedere all’. Per ora l’emergenza Coronavirus non ha toccato la popolazione straniera, ma con la “fase 2” e il ritorno a lavoro e nelle strade, la situazione potrebbe cambiare. “I ...