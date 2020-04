Covid-19 | De Micheli su trasporto pubblico | “Mascherine certo” e altre valutazioni in

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – La soluzione del problema delè tra i problemi fondamentali e più difficili e fondamentali, se non il primo e più importante, da risolvere per la partenza e soprattutto il successo della Fase 2, ovvero l’inizio della fine delle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il quotidiano trasferimento casa/lavoro/casa e successivamente, con la ripresa delle lezioni, quello degli studenti per l’andata e il ritorno da scuola, sono infatti fonte di continue preoccupazioni e discussioni tra il poll di esperti che formano la task force incaricata dal Governo per stabilire ciò che sia necessario per l’avvio in sicurezza dell’inizio della ripresa. “Obbligo di mascherine certo per chi prende l’aereo”. E per l’utilizzo dimodalità di...