Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2 ed il codice rubato: la colpa sarebbe di un modder 'problematico' (Di venerdì 24 aprile 2020) All'inizio di questa settimana sono state sollevate preoccupazioni in merito alla sicurezza di Counter-Strike: Global Offensive e Team Fortress 2, dopo che il codice sorgente dei due titoli è stato pubblicato online. Questi leak hanno portato alla segnalazione di RCE (Remote Code Executions) presenti nei giochi e quindi ai giocatori è stato sconsigliato di giocare online. Valve aveva indagato sul problema ed aveva stabilito che non vi era alcuna minaccia per i giochi e che i giocatori erano sicuri di continuare a giocare normalmente. Tuttavia adesso è molto probabile che si sia scoperto chi è stato il colpevole di tutto ciò.Valve ha affermato che questo leak era stato trapelato in precedenza nel 2018. Un utente di Twitter @TailorTF aveva fatto delle ricerche sui file e scoperto alcuni commenti nascosti dagli sviluppatori che conversavano tra loro. ... Leggi su eurogamer Counter Strike Global Offensive e Team Fortress 2 - rubato il codice sorgente : problema di sicurezza per i giocatori?

