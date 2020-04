Cosa riapre il 4 maggio e cosa si potrà fare | passeggiate | autocertificazione | visite ai

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si avvicina, secondo quanto scritto oggi dall’edizione cartacea del Corriere della Sera, la Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, di cui ha già parlato il Premier Giuseppe Conte alle Camere, che si potrà avviare quando l’indice di contagiosità scenderà a 0.5. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italianire libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole. Se si è in due basta alzare ognuno il braccio e rimanere a quella distanza, questo serve ad evitare rischi anche se ci si entra in contatto con persone positive“. Il 13 aprile c’è stato il rinnovo delle misure restrittive imposte dal Governo e dalle Regioni, quindi la vera Fase 2, quella di convivenza con ...

E' interdetta l'entrata al pubblico e allora perchè bisogna stare aperti fino alle 2 e per cosa? Non si capisce questa ordinanza ... notizia sulla ripartenza del delivery, eravamo pronti a riaprire, ...sarebbe una cosa difficilmente gestibile”. Il governatore ha poi parlato di come la Campania si sta preparando alla Fase Due. “Fase due per la Campania significa riaprire le altre attività sanitarie ...