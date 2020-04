Coronavirus | Victoria Bekcham chiede i fondi del Governo

(Di venerdì 24 aprile 2020)Beckham, l’ex Spice Girl, ha chiesto idelper pagare i suoi dipendenti Ilha causato una crisi economica, oltre che di morti, non indifferente. Sembra saperlo beneBeckham che nonostante vanti un patrimonio da ben 380 milioni non sa come pagare i suoi dipendenti. Per questo motivo, … L'articolodelè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : L'emergenza del #coronavirus ha colpito anche #victoriabeckham che ha chiesto i fondi del governo #spicegirls - QuotidianPost : Victoria Beckahm chiede gli aiuti statali per la sua azienda: scoppia la polemica - infoitestero : Victoria Beckham chiede i fondi coronavirus al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline - massimi21873922 : Victoria Beckham chiede i fondi 'coronavirus' al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline - Rifugianima : RT @ilmessaggeroit: #victoria beckham chiede i fondi '#coronavirus' al governo, nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Victoria

Il Coronavirus ha causato una crisi economica, oltre che di morti, non indifferente. Sembra saperlo bene Victoria Beckham che nonostante vanti un patrimonio da ben 380 milioni non sa come pagare i ...Victoria Beckham con un patrimonio di soli 380 milioni di sterline chiede aiuto ... Misure destinate alle aziende in difficoltà per la pandemia da coronavirus... ma per una persona che ha una ...