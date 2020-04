Coronavirus: Versilia, si torna ad anni ’60; Puglia, tamponi a turisti (Di venerdì 24 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus ci costringe a ripensare anche le vacanze. In attesa della ripartenza, sono tante le ipotesi sul tavolo. In Puglia, ad esempio, si valuta di sottoporre a tamponi tutti i turisti. In Toscana, invece, i gestori degli stabilimenti balneari studiano una serie di accorgimenti che, per certi versi, sembrano un ritorno agli anni ’60 (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). In Toscana partiti i lavori di manutenzione In Versilia, gli stabilimenti balneari sono ancora chiusi al pubblico, in attesa dell’ok del governo alla riapertura. I gestori dei celebri bagni della riviera, circa cinquecento strutture fra Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, hanno però ottenuto l'autorizzazione dalla Regione Toscana per provvedere alla manutenzione. Sono quindi partiti i lavori di restyling di cabine, ombrelloni, tende, sdraio e ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - boom segnalazioni : «Seconde case prese d'assalto». Il caso Versilia. A Roma 200 multati (Di venerdì 24 aprile 2020) L’emergenzaci costringe a ripensare anche le vacanze. In attesa della ripartenza, sono tante le ipotesi sul tavolo. In, ad esempio, si valuta di sottoporre atutti i. In Toscana, invece, i gestori degli stabilimenti balneari studiano una serie di accorgimenti che, per certi versi, sembrano un ritorno agli’60 (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). In Toscana partiti i lavori di manutenzione In, gli stabilimenti balneari sono ancora chiusi al pubblico, in attesa dell’ok del governo alla riapertura. I gestori dei celebri bagni della riviera, circa cinquecento strutture fra Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, hanno però ottenuto l'autorizzazione dalla Regione Toscana per provvedere alla manutenzione. Sono quindi partiti i lavori di restyling di cabine, ombrelloni, tende, sdraio e ...

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il proprietario di una stabilimento balneare in Versilia lancia il suo appello alla politica: 'Diteci quando e come riap… - gigi00379219 : RT @La7tv: #tagada Il proprietario di una stabilimento balneare in Versilia lancia il suo appello alla politica: 'Diteci quando e come riap… - La7tv : #tagada Il proprietario di una stabilimento balneare in Versilia lancia il suo appello alla politica: 'Diteci quand… - FedericoMinghi : Leggete la mia intervista all'Assessore al Turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo - RoyLepore : #Coronavirus:al Versilia 1/a riabilitazione ospedaliera Covid -