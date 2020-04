Coronavirus: vende guanti e mascherine con prezzi +700%, denunciato (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I finanzieri del Gruppo di Lodi, su segnalazione di un cittadino, hanno individuato, in sole 12 ore, una società operante in provincia di Milano che commercializzava dispositivi di protezione individuale effettuando una rilevante speculazione sui prezzi di vendita. "Le indagini, a seguito delle perquisizioni effettuate in Segrate e Pioltello, hanno rivelato, attraverso l'esame della documentazione contabile di acquisto e di vendita, come la percentuale di ricarico, in alcuni casi, ha raggiunto anche il 700% rispetto al normale valore di mercato", si sottolinea nella nota delle Fiamme Gialle che ha "sequestrato 500.000 dispositivi di protezione individuale in provincia di Milano". guanti e camici mono uso e le mascherine sia chirurgiche sia di tipo Ffpp1, Ffpp2 e Ffpp3 sono state messe in vendita "con smisurati aumenti percentuali di prezzo, senza ... Leggi su liberoquotidiano Roma - doppia multa al barbiere aperto nonostante le norme sul Coronavirus : vendeva misterioso elisir sessuale

Coronavirus - produceva in casa e vendeva mascherine artigianali a prezzi superiori a quelli di mercato : denunciato commerciante

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I finanzieri del Gruppo di Lodi, su segnalazione di un cittadino, hanno individuato, in sole 12 ore, una società operante in provincia di Milano che commercializzava ...

Arezzo: il turismo guarda all’era del “dopo virus”

Cosa ci aspetta dopo il virus? Il turismo nelle terre di Arezzo guarda all’era del “dopo virus” e riparte dalla possibilità di progettare una vacanza “su misura”, all’insegna dell’autenticità, lontano ...

Cosa ci aspetta dopo il virus? Il turismo nelle terre di Arezzo guarda all'era del "dopo virus" e riparte dalla possibilità di progettare una vacanza "su misura", all'insegna dell'autenticità, lontano ...