Coronavirus, USA e Cina assenti al lancio dell’iniziativa Onu per il vaccino: Trump sospende i finanziamenti (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jin ping, non hanno partecipato alla presentazione dell’iniziativa lanciata dall’Onu e dall’Oms per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus. All’evento sono intervenuti molti leader di tutto il mondo, dalla Germania al Sudafrica, ma nessun rappresentante di Stati Uniti, il paese al momento più colpito dal Covid-19, o Cina, quello in cui si è manifestato la prima volta. “Non ci sarà una partecipazione formale degli Usa“, ha dichiarato il portavoce in una mail, “aspettiamo con impazienza di sapere di più su questa iniziativa il prima possibile”. Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione dei finanziamenti Usa all’Oms, di cui il Paese è maggiore donatore.L'articolo Coronavirus, USA e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - esercito Usa in Gibuti dichiara lo stato d’emergenza : contagi più che raddoppiati in una settimana

Ligue 1 - Montpellier in ansia : Sambia in rianimazione a causa del Coronavirus

Coronavirus - Brusaferro : “Ad aprile il 44% delle infezioni si è verificato nelle Rsa - il 25% in famiglia e l’11% in ospedale” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald, e quello cinese, Xi Jin ping, non hanno partecipato alla presentazione dell’iniziativa lanciata dall’Onu e dall’Oms per accelerare lo sviluppo di uncontro il. All’evento sono intervenuti molti leader di tutto il mondo, dalla Germania al Sudafrica, ma nessun rappresentante di Stati Uniti, il paese al momento più colpito dal Covid-19, o, quello in cui si è manifestato la prima volta. “Non ci sarà una partecipazione formale degli Usa“, ha dichiarato il portavoce in una mail, “aspettiamo con impazienza di sapere di più su questa iniziativa il prima possibile”. Il presidente Donaldha annunciato la sospensione dei finanziamenti Usa all’Oms, di cui il Paese è maggiore donatore.L'articolo, USA e ...

Agenzia_Ansa : La proposta shock di @POTUS: iniezioni di disinfettante contro il #Covid19. Valanga di polemiche. Per gli esperti i… - Agenzia_Ansa : Negli #Usa i morti per #Covid19 si avviano a superare i 50 mila. I decessi totali sono 49.759, mentre i casi positi… - SkyTG24 : Il suggerimento del presidente U.S.A. ha suscitato numerose polemiche e gli esperti lo hanno definito 'irresponsabi… - andliuz : RT @MilkoSichinolfi: #Trump: iniezioni di disinfettante e candeggina per combattere il #coronavirus. La reazione della dottoressa Birx è el… - SimoneSalazzari : RT @MilkoSichinolfi: #Trump: iniezioni di disinfettante e candeggina per combattere il #coronavirus. La reazione della dottoressa Birx è el… -