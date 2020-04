Coronavirus, una ricercatrice italiana sperimenta il vaccino a Oxford (Di venerdì 24 aprile 2020) Tutto il mondo sta aspettando il tanto agognato vaccino per sconfiggere definitivamente il Coronavirus. Ci vorrà ancora tanto tempo, questo sembra ormai chiaro, ma i test sono partiti. E a Oxford, nel Regno Unito, è stato somministrato un vaccino sperimentale – sviluppato in meno di tre mesi da un team dell’Università di Oxford – a una ricercatrice italiana in microbiologia nella città inglese, Elisa Granato. LEGGI ANCHE –> Brusaferro sostiene che sia impossibile assistere ai concerti prima di trovare una cura contro il Coronavirus Parlando ai media locali, Granato ha detto di essere «una scienziata, quindi volevo provare a sostenere il processo scientifico come possibile. Non studio il virus e mi sentivo un po’ inutile in questi giorni, questo era un modo molto semplice per me per supportare la causa». Chi ha ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - esercito Usa in Gibuti dichiara lo stato d’emergenza : contagi più che raddoppiati in una settimana

Coronavirus - il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture : dai cimiteri al cibo d’asporto

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus, «trovate una soluzione per i bimbi»: la lettera del “mammo in quarantena” Il Messaggero Coronavirus, De Laurentiis dona otto ventilatori al Cotugno e al Pascale

A donarli questa mattina è stato il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli aveva annunciato che avrebbe aiutato la sanità campana in una telefonata fatta all’oncologo Paolo Ascierto ...

Coronavirus:anche i droni in Tunisia per limitare pandemia

Questi droni, si legge in una nota, consentono di agire su larga scala per misurare la temperatura dei cittadini in un'area di 7 km e possono lanciare messaggi acustici per informare i cittadini dei ...

