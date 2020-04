Coronavirus, una mamma scrive a Firenze Post: «I bambini senza scuola soffrono. Ma chi governa non ci pensa» (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono la mamma di 2 bimbi, una di 5 anni e uno di 3 anni, e rimango senza parole visto che il governo non parla di bambini per la fase 2. Noto anche che, se le mamme parlano della non riapertura delle scuole, vengono aggredite perché molti dicono che, per noi che lavoriamo, la scuola è solo un parcheggio. Leggi su firenzepost Coronavirus : quasi tutti i pazienti ricoverati presentano una malattia cronica - soprattutto diabete - obesità e pressione alta

Coronavirus - le mascherine di stoffa fatte in casa migliorano l’efficacia con una calza di nylon

Coronavirus - una ricercatrice italiana sperimenta il vaccino a Oxford (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono ladi 2 bimbi, una di 5 anni e uno di 3 anni, e rimangoparole visto che il governo non parla diper la fase 2. Noto anche che, se le mamme parlano della non riapertura delle scuole, vengono aggredite perché molti dicono che, per noi che lavoriamo, laè solo un parcheggio.

vitocrimi : Grazie Presidente @GiuseppeConteIT per aver portato l'Europa ad affrontare l'emergenza #Coronavirus dimostrando di… - Capezzone : +++Ipotesi vaccino anti Coronavirus+++ L’ipotesi di una task force: scatenargli contro l’Agenzia delle Entrate. Ah… - riotta : Una delle tante verità che #coronavirus ci ha svelato crudele è che le 'case di riposo' sono ghetti per anziani di… - pietro_nik88 : RT @ViaggiandoSimpa: Per il #WorldBookDay ?? fai una donazione a @emergency_ong per la lotta contro il #Coronavirus e ricevi in regalo la Gu… - mgmariella : RT @Tizzy44196287: ??Coronavirus, dai 60 in poi, CHIUSI IN CASAx FORZA ??Muoiono adulti di tutte le età, ma la task force dei NON ELETTI, NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus, «trovate una soluzione per i bimbi»: la lettera del “mammo in quarantena” Il Messaggero Coronavirus: fabbriche, bar, ristoranti e palestre: si parte il 27 aprile, chi riapre e chi no

Il governo e l'Istituto Superiore di Sanità lo hanno detto in tutte le lingue: l'allentamento del lockdown non equivale ad un "tana liberi tutti". Insomma, non ...

Olanda: stop definitivo al campionato. Niente titolo all'Ajax, possibili ricorsi

Ora è ufficiale: il calcio olandese chiude i battenti causa coronavirus e dà appuntamento direttamente alla prossima stagione ... L'Utrecht, che ha disputato la finale di Coppa d'Olanda e che in ...

Il governo e l'Istituto Superiore di Sanità lo hanno detto in tutte le lingue: l'allentamento del lockdown non equivale ad un "tana liberi tutti". Insomma, non ...Ora è ufficiale: il calcio olandese chiude i battenti causa coronavirus e dà appuntamento direttamente alla prossima stagione ... L'Utrecht, che ha disputato la finale di Coppa d'Olanda e che in ...