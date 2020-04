Coronavirus, ultrasessantenni chiusi in casa? Io disobbedirò. Ma c’è chi farà peggio (Di venerdì 24 aprile 2020) Compirò settant'anni fra un mese e mezzo, ma se lo Stato dovesse obbligare gli ultrasessantenni a stare a casa per proteggerli dal rischio contagio da Covid-19, non rispetterò il provvedimento. E varcherò la zona rossa: cioè la porta di casa mia Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 aprile 2020) Compirò settant'anni fra un mese e mezzo, ma se lo Stato dovesse obbligare glia stare aper proteggerli dal rischio contagio da Covid-19, non rispetterò il provvedimento. E varcherò la zona rossa: cioè la porta dimia

Disobbedirò, lo dico subito. Compirò settant’anni fra un mese e mezzo, ma se lo Stato dovesse obbligare gli ultrasessantenni a stare a casa per proteggerli dal rischio contagio da Covid-19, non ...

Coronavirus, Fontana: “Inaccettabile limitare libertà degli anziani”

Coronavirus: Fontana sulle libertà degli anziani Ancora non è chiaro chi potrà ... Inoltre ha suggerito di aumentare i controlli dal punto di vista sanitario rendendoli più frequenti per gli ...

