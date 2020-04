Coronavirus, Trump propone iniezioni di luce solare e candeggina (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, mentre la ricerca corre contro il tempo per trovare una cura, arriva anche la proposta di Trump: iniettare raggi ultravioletti, disinfettanti e candeggina contro il virus. Il presidente Donald Trump lancia la sua proposta contro il Coronavirus: luce solare, i raggi ultravioletti e disinfettanti iniettati nel corpo per uccidere il virus. E’ il suggerimento … L'articolo Coronavirus, Trump propone iniezioni di luce solare e candeggina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Replica dei medici a Trump che vuole iniettare disinfettante contro il Coronavirus : “È pericoloso”

Coronavirus - Trump : iniezioni di disinfettanti e ultravioletti contro il virus – VIDEO

Coronavirus | Donald Trump : iniezioni di candeggina per uccidere il virus (Di venerdì 24 aprile 2020), mentre la ricerca corre contro il tempo per trovare una cura, arriva anche la proposta di: iniettare raggi ultravioletti, disinfettanti econtro il virus. Il presidente Donaldlancia la sua proposta contro il, i raggi ultravioletti e disinfettanti iniettati nel corpo per uccidere il virus. E’ il suggerimento … L'articolodiproviene da www.meteoweek.com.

ilpost : E vorrebbe anche «colpire il corpo con un gran numero di ultravioletti o una luce molto potente». No, non stava sch… - SirDistruggere : Coronavirus, l’idea di Trump: “Per ucciderlo disinfettante iniettato nel corpo o raggi ultravioletti”. Se lo facess… - Agenzia_Ansa : Il presidente @realDonaldTrump ha annunciato di aver firmato l'ordine esecutivo che limita l'immigrazione in #Usa,… - MarcoMariani_IT : Continuate a eleggere imbecilli come questo, mi raccomando. #Trump Trump: iniezioni di disinfettante contro il c… - mrcllznn : RT @marcopalears: Scommettiamo che qualche idiota si farà una pera con il wc net perché gliel'ha detto il Presidente? #Trump #coronavirus… -