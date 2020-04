Coronavirus, Trump: iniezioni di disinfettanti e ultravioletti contro il virus – VIDEO (Di venerdì 24 aprile 2020) Donald Trump propone iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina contro il Coronavirus L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare la popolazione, Donald Trump pensa che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per scoprire se sono in grado di uccidere il virus. La proposta di Trump ha generato non poche critiche … L'articolo Coronavirus, Trump: iniezioni di disinfettanti e ultravioletti contro il virus – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Replica dei medici a Trump che vuole iniettare disinfettante contro il Coronavirus : “È pericoloso”

