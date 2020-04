Coronavirus | Trump | «Iniezioni di disinfettante per uccidere il virus» Gli esperti

ilpost : E vorrebbe anche «colpire il corpo con un gran numero di ultravioletti o una luce molto potente». No, non stava sch… - Agenzia_Ansa : Il presidente @realDonaldTrump ha annunciato di aver firmato l'ordine esecutivo che limita l'immigrazione in #Usa,… - SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump: “Iniezioni disinfettante per uccidere virus” - CostanzaNOCCHI : RT @alanfriedmanit: Coronavirus, le proposte di Trump: raggi ultravioletti o disinfettante iniettato nel corpo umano - pcyba : RT @ilruttosovrano: L'iniezione di disinfettante è stata già uno sforzo intellettuale perché #Trump in realtà voleva dire che il coronaviru… -

Coronavirus Trump Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Trump