Coronavirus, Trump: “Facciamo progressi, picco superato in varie aree” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente americano Donand Trump ottimista nella lotta contro il Coronavirus. “Stiamo facendo progressi, i dati ci dicono che il picco è stato superato in varie aree metropolitane” “Stiamo facendo progressi” nella lotta al Coronavirus, lo dice senza esitazioni il presidente americano Donald Trump. Un messaggio di speranza, ripetuto poche ore più tardi dal vice … L'articolo Coronavirus, Trump: “Facciamo progressi, picco superato in varie aree” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Medici bocciano disinfettante Trump contro Coronavirus : pericolo mortale

Trump : "Il disinfettante distrugge il coronavirus - perché non iniettarlo?"

