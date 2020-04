Coronavirus, Trump e la “cura” con il sole: “Non è la prima volta che sento dire che ha effetti sui virus. Non sono medico ma…sarebbe fantastico” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Se il sole potesse avere effetti sul Covid sarebbe molto bello. Non è la prima volta che sento questa cosa, che effetti sui viruso, insomma… ma adesso ce lo dicono i medici”. Così in conferenza stampa Donald Trump spiega la sua “cura” per l’epidemia con la semplice luce del sole. Lui stesso poi, nella stessa conferenza stampa sottolinea che “non sono un medico, ma che”, dice, “ma ho un buon…”, indicando la propria testa. Nello stesso discorso il presidente degli Stati Uniti ha indicato anche altre due teorie, quella di colpire il corpo con dei raggi ultravioletti e quella di iniettare disinfettante ai malati. Tutte sono state definite “pericolose” dagli esperti, che hanno accusato Trump di mettere “in pericolo la salute pubblica”. L'articolo Coronavirus, Trump e la ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Trump propone iniezioni di luce solare e candeggina

