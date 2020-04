Coronavirus | Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’ Nove

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Salvini attribuisce la colpa delle scarcerazioni dei boss al governo? Un’altra scemenza“. Così Marco, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi e Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda sututti i venerdì alle 22.45 ha commentato le dichiarazioni del leader della Lega che incolpava l’esecutivo di aver favorito l’uscita dal carcere di alcuni boss come Francesco Bonura e Pasquale Zagaria per presunti “motivi di salute”. “E’ un’altra scemenza totale perché il governo non può scarcerare nessuno a meno che non faccia delle leggi che stabiliscono che vengano scarcerati i boss – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – ma dato che l’unica norma in materia è la norma Bonafede, inserita nel Cura Italia ...