Coronavirus, studio dell’Inps: “Nelle province con più occupati nei settori essenziali ci sono stati 10 contagi in più al giorno” (Di venerdì 24 aprile 2020) Da quando è entrato in vigore il lockdown il numero dei contagiati da Covid-19 è cresciuto più rapidamente nelle province in cui ci sono più lavoratori attivi nelle attività essenziali, quelle che non sono state bloccate dal 26 marzo. E’ quello che emerge da uno studio della direzione centrale Studi e Ricerche dell’Inps, stando al quale all’aumentare di 1 punto percentuale della quota di settori essenziali in una provincia il numero di contagiati aumenta di 1,5 unità al giorno. La differenza fra una provincia con molte attività essenziali e una che ne ha relativamente poche risulta essere “di circa 10 contagiati al giorno” rispetto a una media provinciale di 37. Lo studio analizza i dati provinciali della Protezione civile sulla dinamica dei contagi dal 24 febbraio al 21 aprile e i dati amministrativi di ... Leggi su ilfattoquotidiano Hai un cane? Potrebbe proteggerti dal Coronavirus! Lo studio.

Coronavirus - il Remdesivir non funziona. Spunta lo studio sul flop

Coronavirus - studio cinese : due metri di distanza ai ristoranti potrebbero non bastare

Lo studio analizza i dati provinciali della protezione civile sulla dinamica dei contagiati COVID-19 dal 24 febbraio al 21 aprile, e i dati amministrativi di fonte Inps relativi alla quota dei

