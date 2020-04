Coronavirus | sospensione erogazione buoni spesa rabbia estrema della Cgil aquilana

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 aprile 2020) L'Aquila - Ladell’Aquila apprende con preoccupazione eestreme la decisione assunta dal sindaco Pierluigi Biondi di sospendere l’consegna deia tutti gli aventi diritto, a seguito di un decreto d’urgenza del TAR che va in ben altra direzione. Dispone, infatti, l’ammissione con riserva di una famiglia non residente nel Comune dell’Aquila, dove però è domiciliata e produce, chiaramente impossibilitata a raggiungere il proprio comune di residenza. Il Comune dell’Aquila avrebbe dovuto adempiere soltanto al decreto del TAR, consentendo alla famiglia in questione di presentare la domanda affinché venisse valutata nel merito. Il Sindaco Pierluigi Biondi, però, dispone in solitudine, ma oseremmo dire in coerenza con altre misure di esclusione già previste dal nostro Comune nella ...