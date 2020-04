Coronavirus | sicurezza sul lavoro nella Fase 2 | possibile stop ad aziende che non

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Leche non assicurano il rispetto delle regole per lae la tutela della salute sul posto dirischieranno lo. È la novità principale dell’aggiornamento del protocollo firmato a marzo, quando è scattato il lockdown, in vista della2. Gli obblighi, tuttavia, restano pochi e le 14 pagine frutto di una mediazione durata 17 ore tra sindacati e imprese. Tra le novità c’è anche che la possibilità per i lavoratori delle aree più colpite dal“di misure aggiuntive specifiche, a partire dal tampone, per le quali il datore difornirà la massima collaborazione”. Per tutti gli altri lavoratori, invece, sarà di fatto “il medico competente a poter suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al contenimento del virus, ...