Coronavirus Sicilia, ultime notizie: morti, contagiati al 23 Aprile Finalmente il Coronavirus ha rallentato la sua corsa: in Sicilia diminuiscono i contagi e per effetto collaterale anche i ricoveri. Questo comporta quindi maggiore assistenza sanitaria e un aumento graduale dei guariti. Ad oggi l'isola ha effettuato 62.150 tamponi, (+3.418), 43 dei quali risultati positivi. Il numero dei contagi è salito a 2.926, ma 421 sono le persone guarite (+43), 213 i decessi (+5) e il numero degli attuali positivi è fissato ora a 2.301. Di questi 510 sono i pazienti ricoverati (-25), 34 sono in terapia intensiva (-1), mentre i restanti 1.719 in isolamento domiciliare (+39). Si pensa che la Sicilia possa essere una delle prime regioni a ripartire, grazie al basso numero di contagi che c'è stato dall'inizio della pandemia.

(ANSA) - ROMA, 24 APR - E' certa la presenza del coronavirus nel particolato atmosferico e si "apre la possibilità di avere un indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del coronavirus e ...

Coronavirus, l'odissea di una ricercatrice palermitana bloccata in barca a vela in Cile

