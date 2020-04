Coronavirus | Sicilia | manifesto firmato da 500 scrittori a sostegno cultura e case

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – Le scrittrici e glini hanno scelto di unirsi in un’unica voce, firmando un“che fotografa lo stato attuale dellae del mondo editoriale dell’isola in questo difficile momento storico”. è stata Mari Albanese, autrice di Navarra Editore a proporre la stesura di un documento che mettesse assieme tutte le nostre realtàli. “Attraverso un tam tam veloce, in meno di 24 ore, a rispondere sono stati in oltre 500, tra scrittrici eni, per sposare l’appello adelle loroeditrici- si legge in una nota – Ilsi coniuga con la proposta avanzata, pochi giorni fa, da 50 editori indipendenti dell’isola al Parlamentono e che andrà in discussione all’interno della Finanziaria del Governo ...