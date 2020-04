Coronavirus, sessanta (!) giorni di positività: il caso della modella bolognese (Di venerdì 24 aprile 2020) “I sintomi sono spariti del tutto, ma purtroppo il virus non sparisce. Sono positiva da 60 giorni, ma non è colpa mia. Sto in casa, non mi muovo e sto bene. Non ho più alcun sintomo, riesco anche a fare attività fisica, ma continuo a risultare positiva ai tamponi”. Si sfoga così – tramite stories su Instagram – Bianca Droboiu, 22enne modella di origini rumene ma di stanza a Bologna, considerata a tutti gli effetti la paziente numero uno del focolaio felsineo. A fine febbraio, la ragazza era stata ricoverata con sintomi gravi (difficoltà respiratorie, febbre a 41 e tosse), risultando quindi positiva al Coronavirus. A dieci giorni dal ricovero, la ragazza aveva recuperato quasi completamente ed era quindi stata dimessa, per essere sottoposta ad isolamento casalingo. E bene, a due mesi circa dal primo tampone risultato positivo, i ... Leggi su nonsolo.tv LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Isolati due conventi nel Lazio : sessanta i casi in totale - una suora è ricoverata

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sessanta Ascoli, la cura Pfizer contro la crisi Covid: 60 assunzioni e boom della produzione Corriere Adriatico Fase 2 Coronavirus, la guida Inail per il lavoro

Da valutare la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" mentre, per il reintegro di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente effettua la "visita medica ...

Coronavirus, dal taglio agli stipendi dei top manager si ricaverebbero 2,5mld per la cassa integrazione

Coronavirus, dal taglio agli stipendi dei top manager si ricaverebbero 2,5mld ... visto che i Consulenti del Lavoro hanno stimato che saranno necessari almeno sessanta giorni tra la presentazione ...

