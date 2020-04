Coronavirus: Sala, ‘chiesto a governo deroghe per ciclabili e incentivi bici elettriche’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala punta sulla mobilità sostenibile. Se la fase 2 “aumenterà il traffico con le auto in una città che normalmente è inquinata”, il primo cittadino vuole ‘usare’ l’emergenza Coronavirus “per rilanciare rispetto una mobilità diversa, dolce, elettrica, semplificata”, spiega nel suo messaggio quotidiano via Facebook rivolto ai milanesi. L'articolo Coronavirus: Sala, ‘chiesto a governo deroghe per ciclabili e incentivi bici elettriche’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Sala - 'nessuna fretta a riaprire Milano se non ci sono condizioni'

Coronavirus - Sala a Fontana : “Chiedo chiarezza sui dati di Milano. Numeri ufficiali dicono 7mila contagi - gli scienziati tra 150mila e 300mila”

Coronavirus - Sala : “Politica viva di realtà - non di talk show” (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppepunta sulla mobilità sostenibile. Se la fase 2 “aumenterà il traffico con le auto in una città che normalmente è inquinata”, il primo cittadino vuole ‘usare’ l’emergenza“per rilanciare rispetto una mobilità diversa, dolce, elettrica, semplificata”, spiega nel suo messaggio quotidiano via Facebook rivolto ai milanesi. L'articolo, ‘chiesto aperelettriche’ proviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - ComuneMI : Sarà @BeppeSala a presiedere la Task Force dei Sindaci del mondo per la ripresa post COVID-19 della rete @c40cities… - repubblica : Coronavirus, il sindaco di Milano Sala a capo della task force delle capitali del mondo di C40 per la ripresa post-… - franco_sala : RT @PediatriaOggi: #Coronavirus: è guarito Luke, piccolo guerriero di 22 mesi. - TV7Benevento : Coronavirus: Sala, 'chiesto a governo deroghe per ciclabili e incentivi bici elettriche'... -