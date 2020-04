Coronavirus: Sala, ‘chiesto a governo deroghe per ciclabili e incentivi bici elettriche’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala punta sulla mobilità sostenibile. Se la fase 2 “aumenterà il traffico con le auto in una città che normalmente è inquinata”, il primo cittadino vuole ‘usare’ l’emergenza Coronavirus “per rilanciare rispetto una mobilità diversa, dolce, elettrica, semplificata”, spiega nel suo messaggio quotidiano via Facebook rivolto ai milanesi. “Da un lato – spiega Sala – sto chiedendo al governo di fare piste ciclabile in maniera più facile con deroghe al codice della strada per cui immaginate al posto del cordolo una striscia orizzontale, dall’altro lato sto chiedendo che vengano finanziate i vostri acquisti in particolare per le biciclette elettriche”. Tra i progetti del sindaco “una ciclabile che da San ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Sala - 'chiesto a governo deroghe per ciclabili e incentivi bici elettriche'

Coronavirus : Sala - ‘chiesto a governo deroghe per ciclabili e incentivi bici elettriche’

Coronavirus : Sala - 'nessuna fretta a riaprire Milano se non ci sono condizioni' (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppepunta sulla mobilità sostenibile. Se la fase 2 “aumenterà il traffico con le auto in una città che normalmente è inquinata”, il primo cittadino vuole ‘usare’ l’emergenza“per rilanciare rispetto una mobilità diversa, dolce, elettrica, semplificata”, spiega nel suo messaggio quotidiano via Facebook rivolto ai milanesi. “Da un lato – spiega– sto chiedendo aldi fare piste ciclabile in maniera più facile conal codice della strada per cui immaginate al posto del cordolo una striscia orizzontale, dall’altro lato sto chiedendo che vengano finanziate i vostri acquisti in particolare per leclette elettriche”. Tra i progetti del sindaco “una ciclabile che da San ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - ComuneMI : Sarà @BeppeSala a presiedere la Task Force dei Sindaci del mondo per la ripresa post COVID-19 della rete @c40cities… - repubblica : Coronavirus, il sindaco di Milano Sala a capo della task force delle capitali del mondo di C40 per la ripresa post-… - Paolorm2012Roma : Coronavirus a Milano, Sala: 'Dati sui contagi della regione troppo diversi da quelli della scienza' - zazoomnews : Coronavirus: Sala chiesto a governo deroghe per ciclabili e incentivi bici elettriche - #Coronavirus: #chiesto… -