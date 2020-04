La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: 'Bene ha fatto Giuseppe Conte a seguire Macron, il vero vincitore di oggi' - La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: 'Riaprire tutto il 27 aprile? Anche qualche giorno prima...' - fernandella25 : RT @GPS_SPINATO: Matteo Messia da Rignano #Renzi: 'Con Conte, ma anche con Fontana e Zaia'. Basta che me lo diano. #ilGps' / #coronavirus… - TV7Benevento : **Coronavirus: Renzi, 'in Ue ottimo passo avanti, Italia porta casa bel risultato'... - infoitinterno : Coronavirus, Renzi sta con tutti: “Con Conte, ma anche con Fontana e Zaia -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Renzi

Siccome Miriam non ha un titolo valido per stare nel container non può chiedere la residenza così come previsto dall’articolo 5 del cosiddetto Piano casa varato nel 2014 dal governo Renzi. Dopo ...RIETI - La direzione aziendale della Asl di Rieti vuole ringraziare le tante persone, semplici cittadini, Associazioni, piccole e grandi aziende, Enti pubblici, Organizzazioni sindacali, per la ...