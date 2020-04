Coronavirus | protezione civile | quasi 26 000 morti | 106 527 positivi | 60 498 guariti I

virginiaraggi : Ringrazio la città di Pechino per la donazione a Roma Capitale: un ventilatore, 10mila mascherina e altri dispositi… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il punto della Protezione civile di oggi #23aprile: 57.576 guariti, 3.033 più di ieri. È record. 106.8… - fattoquotidiano : Continuano le speculazioni sui dispositivi di protezione individuale che sono necessari per arginare l’epidemia e s… - GruppoVega : RT @PLValnureChero: La Protezione Civile ?@GruppoVega? è in prima linea nella gestione di questa emergenza, li ringraziamo unitamente a chi… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i contagi risalgono, calano i morti. Quasi tremila i guariti https://t.co… -

Coronavirus protezione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus protezione