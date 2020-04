Coronavirus: per cinema Lombardia punta su drive-in, la prova al Vittoriale (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – La Lombardia è al lavoro per una ripartenza della cultura all’insegna della sicurezza: si punta sul drive-in, ad esempio, per andare al cinema. Per il progetto pilota lo scenario è quello de Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera (Brescia), la casa-museo di Gabriele D’Annunzio diretta dal professor Giordano Bruno Guerri, “che accoglie con entusiasmo la proposta”, spiega una nota della Regione. “Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in uno strumento di per se’ affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell’arte cinematografica”, spiega l’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli. “L’anno scorso, con l’assessore ... Leggi su calcioweb.eu Protocollo sicurezza lavoro aggiornato/ Riaperture e nuove misure anti-Coronavirus

Coronavirus : “Mantenere ed incrementare le coperture vaccinali nei bambini e negli anziani”

Emergenza coronavirus - ecco le regole per la ripresa delle attività produttive nella fase 2 (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Laè al lavoro per una ripartenza della cultura all’insegna della sicurezza: sisul-in, ad esempio, per andare al. Per il progetto pilota lo scenario è quello dedegli Italiani, a Gardone Riviera (Brescia), la casa-museo di Gabriele D’Annunzio diretta dal professor Giordano Bruno Guerri, “che accoglie con entusiasmo la proposta”, spiega una nota della Regione. “Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di-in uno strumento di per se’ affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell’artetografica”, spiega l’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli. “L’anno scorso, con l’assessore ...

vitocrimi : Grazie Presidente @GiuseppeConteIT per aver portato l'Europa ad affrontare l'emergenza #Coronavirus dimostrando di… - fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio: “Ci facciamo geolocalizzare anche per ordinare una pizza e poi scoppia la polemica per una ap… - Corriere : ??Coronavirus, nella «fase 2» saranno consentiti spostamenti solo nella stessa Regione. I ristoranti dovranno avere… - cinziasams : RT @Leonardobecchet: I risultati di questo studio coincidono con quanto abbiamo trovato noi su analisi multivariata controllando per effett… - Leggilenuvole : RT @MedBunker: L’immunologa Deborah Birx, della task force Coronavirus statunitense, ascolta il suo presidente Trump che dice di provare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, al via il supporto psicologico per personale sanitario

Firenze – Supporto psicologico per personale sanitario e per gli operatori delle Rsa. Questo servizio, ideato come sostegno in questa fase di emergenza Coronavirus, è già realtà grazie a un’iniziativa ...

Coronavirus, nuova area allo Spallanzani

“C’è bisogno di un grande laboratorio nazionale per le emergenze”, afferma Ippolito, sottolineando in conclusione: “Grazie alla squadra dello Spallanzani”. “L’istituto Spallanzani ha dimostrato una ...

Firenze – Supporto psicologico per personale sanitario e per gli operatori delle Rsa. Questo servizio, ideato come sostegno in questa fase di emergenza Coronavirus, è già realtà grazie a un’iniziativa ...“C’è bisogno di un grande laboratorio nazionale per le emergenze”, afferma Ippolito, sottolineando in conclusione: “Grazie alla squadra dello Spallanzani”. “L’istituto Spallanzani ha dimostrato una ...