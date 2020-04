Coronavirus: Pechino dona a Roma ventilatore polmonare, mascherine e altri dispositivi (Di venerdì 24 aprile 2020) La città di Pechino ha donato a Roma Capitale una fornitura di materiale sanitario e di protezione, come segno di amicizia e di sostegno tra le capitali cinese e italiana. La donazione si compone di un ventilatore per terapia intensiva, 10 mila mascherine chirurgiche, 1.000 mascherine N95, 2 mila tute protettive, 5 mila camici isolanti, 5 mila copriscarpe, 5 mila cuffie mediche. “Ringrazio la città di Pechino e il sindaco Chen Jining per il supporto dimostrato dalla capitale cinese nei confronti della nostra città, durante l’emergenza Coronavirus. Al più presto metteremo questo materiale a disposizione del personale sanitario, di medici e infermieri impegnati in prima linea per affrontare la pandemia”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. Coronavirus: Pechino dona a Roma ventilatore polmonare, mascherine e ... Leggi su ilcorrieredellacitta Pompeo accusa la Cina : “Pechino sapeva del coronavirus da novembre”

Seconda ondata Coronavirus/ Allarme a Pechino - chiuse tutte le palestre

