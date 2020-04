Coronavirus | oltre 192 000 casi totali in Italia Lanciata la piattaforma per la

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in19.10 –globale per trovare il vaccino L’Oms ha lanciato unaglobale per trovare il vaccino. Alla videoconferenza non ha partecipato solo Donald Trump. 18.00 –in, il bilancio Trend complessivo in leggera risalita con una crescita dell’1,6% (3.021) rispetto a ieri. In diminuzione i decessi mentre le persone guarite sono poco meno di 3.000. (LEGGI LA NOTIZIA) 17.43 –nel Lazio, il bilancio Stabile anche il trend nel Lazio. 78 iregistrati in un giorno con la Regione che ha precisato come per la quarta volta consecutiva si è sotto i 100. 17.40 ...