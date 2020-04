Coronavirus, oltre 189.000 casi totali in Italia. Ipotesi autocertificazione solo per viaggi tra Regioni – DIRETTA (Di venerdì 24 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia16.20 – Coronavirus, Ipotesi autocertificazione solo per i viaggi tra Regioni Il Governo potrebbe decidere di eliminare l’autocertificazione per gli spostamenti dentro la Regione. 14.15 – Zaia, via libera a vendita cibi per asporto Veneto, Zaia ha presentato un’ordinanza con la quale alleggerisce ulteriormente le misure restrittive in vigore nella Regione. Permessa la vendita di cibo da asporto, via limitazioni a librerie e negozi per bambini. 12.00 – Coronavirus, la conferenza stampa dall’Istituto Superiore di Sanità 11.15 – Coronavirus, in rianimazione giocatore della Ligue 1 È nel ... Leggi su newsmondo Coronavirus riapertura - Rezza : «Il paese non regge un lockdown di oltre 2/3 mesi»

