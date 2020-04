Coronavirus | nella Fase 2 sarà permesso fare sport? Sì | ma ad una condizione

Corriere : ??Coronavirus, nella «fase 2» saranno consentiti spostamenti solo nella stessa Regione. I ristoranti dovranno avere… - chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - DPCgov : #Coronavirus I contratti attivati dal DPC per l'acquisto di attrezzature sanitarie e DPI sono ora disponibili nella… - FilcaCisl : RT @CislNazionale: ?certificazione medica di 'avvenuta negativizzazione' ?uso mascherine ?sanificazione degli ambienti ?rimodulazione spaz… - desyraf70 : RT @dukana2: #Covid19...ministro #Provenzano: 'Il liberi tutti può avere conseguenze molto gravi. Nella #fase2 va rafforzato sistema sanita… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nella Coronavirus Marche 24 aprile, altri 76 positivi e 9 decessi il Resto del Carlino Coronavirus, a Messina il primo Consiglio comunale online. Assente il sindaco

Dopo un mese e mezzo di stop per l'emergenza Coronavirus, i 32 consiglieri comunali si sono riuniti in via telematica ... La mia preoccupazione principale è che nella rimodulazione dei fondi ci stiamo ...

Coronavirus Milano, nuovi indagati tra i responsabili del Trivulzio

Ci sono nuovi indagati tra i vertici e responsabili del Pio Albergo Trivulzio, oltre al dg Giuseppe Calicchio, nell'inchiesta per epidemia e omicidio colposi della Procura di Milano. (TUTTI GLI AGGIOR ...

Dopo un mese e mezzo di stop per l'emergenza Coronavirus, i 32 consiglieri comunali si sono riuniti in via telematica ... La mia preoccupazione principale è che nella rimodulazione dei fondi ci stiamo ...Ci sono nuovi indagati tra i vertici e responsabili del Pio Albergo Trivulzio, oltre al dg Giuseppe Calicchio, nell'inchiesta per epidemia e omicidio colposi della Procura di Milano. (TUTTI GLI AGGIOR ...