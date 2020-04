Coronavirus | Moretti Pd | ‘iniezione liquidità mai vista | Italia spenda a burocrazia

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “La verità sul Recovery Fund è che rappresenta un’opportunità unica per il nostro Paese. Esattamente come i 37 miliardi del Mes, come il piano per la cassa integrazione Sure, come lo stop al patto di stabilità e l’intervento della Bce senza il quale saremmo già in default”. Lo sottolinea l’europarlamentare del Pd Alessandracommentando l’esito de consiglio europeo.“Adesso sta all’fare il suo e ‘sbullonarsi’: l’Europa ha messo sul tavolo una iniezione di liquidità mai, il governo faccia presto a spendere questi soldi , a zero, per rimette in piedi il paese: dagli ospedali alle scuole, dai finanziamenti alle imprese al sostengo alle famiglie, adesso zero alibi”. “C’è una convergenza ...