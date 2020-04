Coronavirus, Milano lancia il piano per la ripartenza: nuovo uso di strade e spazi pubblici, aumento degli spostamenti a piedi e in bici (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano pianifica la ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus. ‘Milano 2020. Strategia di adattamento‘ è il piano lanciato dal Comune, aperto ai contributi dei cittadini, per gestire la ripartenza. Il documento e’ stato presentato da alcuni assessori in una conferenza stampa in streaming. Il piano punta in generale su una riorganizzazione dei tempi e degli spazi della citta’: dalla ridefinizione dell’uso delle strade e degli spazi pubblici, all’aumento degli spostamenti con la bicicletta e a piedi, alla riscoperta della dimensione di quartiere per vivere la citta’ in modo diverso, senza il pericolo di creare assembramenti. Foto Getty Per valorizzare lo spazio pubblico al fine di consentire a bar e ristoranti di poterlo sfruttare al meglio, con le dovute norme di distanza, una delle azioni previste è il limite di ... Leggi su meteoweb.eu **Coronavirus : Milano Fase 2 - mobilità in arco 24h e flessibilità orari commercio**

Coronavirus : piano Fase 2 Milano - orari flessibili scuole e servizi a studenti in estate

Coronavirus - Milano programma la ‘fase 2’. In Veneto eliminate le restrizioni (Di venerdì 24 aprile 2020)pianifica ladopo l’emergenza. ‘2020. Strategia di adattamento‘ è ilto dal Comune, aperto ai contributi dei cittadini, per gestire la. Il documento e’ stato presentato da alcuni assessori in una conferenza stampa in streaming. Ilpunta in generale su una riorganizzazione dei tempi e deglidella citta’: dalla ridefinizione dell’uso dellee deglipubblici, all’aumento degli spostamenti con la bicicletta e a piedi, alla riscoperta della dimensione di quartiere per vivere la citta’ in modo diverso, senza il pericolo di creare assembramenti. Foto Getty Per valorizzare loo pubblico al fine di consentire a bar e ristoranti di poterlo sfruttare al meglio, con le dovute norme di distanza, una delle azioni previste è il limite di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, mascherine senza certificazioni sequestrate a Milano in 12 farmacie. Lodi, denunciato venditore per ri… - LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - fattoquotidiano : Continuano le speculazioni sui dispositivi di protezione individuale che sono necessari per arginare l’epidemia e s… - fabryxfg : RT @DaliaDaliaanfo: CORONAVIRUS: CODACONS DENUNCIA L’OMS ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO. Denunciahahahahahahahahahahahahahahah??????… - battistabd : RT @LaNotiziaTweet: Case per anziani a #Milano. Fino a marzo senza protezioni. Per i pm non fu imposto l’obbligo delle #mascherine. E diver… -